За оцінками Єврокомісії, у 2027 році дефіцит фінансування України становитиме близько 70 млрд євро. Новий механізм має покрити приблизно дві третини цієї потреби.

"За нашими оцінками, на 2027 рік для України існує дефіцит фінансування в розмірі 70 млрд євро. Тому сьогодні ми пропонуємо запровадити інструмент, який ми називаємо "Інструментом скоординованої підтримки України". Цей інструмент забезпечить 45 млрд євро у 2027 році", - заявила фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, Україна повертатиме основну суму позики лише після того, як Росія виплатить репарації. Вона пояснила, що такий підхід має посилити позиції Києва за столом переговорів.

"Ми вважаємо, що це найкращий спосіб надати Україні сильні позиції за столом переговорів, причому повертати кошти Україні доведеться лише тоді, коли Росія відшкодує збитки, завдані нею в Україні", - додала фон дер Ляєн.

На що спрямують кошти

Позика складатиметься з двох частин. На бюджетну підтримку передбачено 20 млрд євро, ще 25 млрд євро спрямують на військові потреби.

Бюджетне фінансування має забезпечити роботу важливих цивільних служб, зокрема шкіл і лікарень. Військова допомога, за словами фон дер Ляєн, надасть Україні засоби для самооборони.

Крім того, новий механізм має допомогти Україні продовжувати реформи та сприяти інтеграції української й європейської оборонної промисловості. У Єврокомісії також розраховують, що ця підтримка забезпечить Києву фінансову передбачуваність.

Фон дер Ляєн повідомила, що пропозицію представлять у четвер у Берліні під час зустрічі Коаліції охочих. Також її планують винести на розгляд наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться за два тижні.

Які умови висуває Євросоюз

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс уточнив, що допомогу надаватимуть у формі позики з обмеженим правом регресу. Це означає, що Україна буде зобов'язана повернути основну суму боргу лише після отримання репарацій від Росії.

Водночас бюджетна підтримка матиме окремі умови. Її надання залежатиме від продовження реформ в Україні, зокрема у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та управління державними фінансами.

За словами Домбровскіса, Єврокомісія залучатиме кошти на фінансових ринках, використовуючи наявний резерв у бюджеті ЄС. Відсотки за позикою має сплачувати Україна, однак Євросоюз може надати субсидію для покриття витрат на її обслуговування.

Із 20 млрд євро бюджетної допомоги половину розподілять через механізм макрофінансової підтримки, а іншу половину - через програму Ukraine Facility. Ще 25 млрд євро призначені для оборонних потреб.