По оценкам Еврокомиссии, в 2027 году дефицит финансирования Украины составит около 70 млрд. евро. Новый механизм должен покрыть около двух третей этой потребности.

"По нашим оценкам, на 2027 год для Украины существует дефицит финансирования в размере 70 млрд. евро. Поэтому сегодня мы предлагаем ввести инструмент, который мы называем "Инструментом скоординированной поддержки Украины". Этот инструмент обеспечит 45 млрд евро в 2027 году", - заявила фон дер Ляен.

По словам президентки Еврокомиссии, Украина будет возвращать основную сумму займа только после того, как Россия выплатит репарации. Она пояснила, что такой подход должен усилить позиции Киева за переговорным столом.

"Мы считаем, что это лучший способ предоставить Украине сильные позиции за столом переговоров, причем возвращать средства Украине придется только тогда, когда Россия возместит ущерб, нанесенный ею в Украине", - добавила фон дер Ляен.

На что направят средства

Ссуда будет состоять из двух частей. На бюджетную поддержку предусмотрено 20 млрд евро, еще 25 млрд евро будет направлено на военные нужды.

Бюджетное финансирование должно обеспечить работу важных гражданских служб, включая школы и больницы. Военная помощь, по словам фон дер Ляен, предоставит Украине средства для самообороны.

Кроме того, новый механизм должен помочь Украине продолжать реформы и способствовать интеграции украинской и европейской оборонной промышленности. В Еврокомиссии рассчитывают, что эта поддержка обеспечит Киеву финансовую предсказуемость.

Фон дер Ляен сообщила, что предложение будет представлено в четверг в Берлине во время встречи Коалиции желающих. Также ее планируют вынести на рассмотрение следующего заседания Европейского совета, которое состоится через две недели.

Какие условия выдвигает Евросоюз

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис уточнил, что помощь будут оказывать в форме займа с ограниченным правом регресса. Это означает, что Украина обязана будет вернуть основную сумму долга только после получения репараций от России.

В то же время, бюджетная поддержка будет иметь отдельные условия. Ее предоставление будет зависеть от продолжения реформ в Украине, в частности, в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и управления государственными финансами.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия будет привлекать средства на финансовых рынках, используя имеющийся резерв в бюджете ЕС. Проценты по ссуде должна платить Украина, однако Евросоюз может предоставить субсидию для покрытия расходов на ее обслуживание.

Из 20 млрд евро бюджетную помощь половину распределят через механизм макрофинансовой поддержки, а другую половину - через программу Ukraine Facility. Еще 25 млрд евро предназначены для оборонных нужд.