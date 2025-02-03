ЄС надасть 150 млн євро для двох житлових проєктів в Україні

Зокрема, був схвалений новий проєкт для України на 50 млн євро, який допоможе внутрішньо переміщеним особам (ВПО) отримати власне житло.

Фінансування нового проєкту пільгового кредитування для ВПО обсягом 50 млн євро дозволить забезпечити власним житлом 1 460 українських сімей протягом 2025 року на найбільш доступних умовах. Внутрішньо переміщені сімʼї можуть отримати кредит у Держмолодьжитлі за незмінною ставкою в 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Також було ухвалено рішення про додаткове фінансування у 100 млн євро проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло". Учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізується по всій території України.

Додаткове фінансування у межах проєкту HOME у розмірі 100 млн євро буде спрямовано на надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна вже отримала від БРРЄ 100 млн євро через проєкт HOME. Цей проєкт дозволяє власникам житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло єВідновлення, придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Понад 5 000 громадян вже отримали нове житло. Близько 1643 об’єктів житлової нерухомості вже придбано за рахунок коштів Банку розвитку ради Європи у 2024 році.