ЕС предоставит 150 млн евро для двух жилищных проектов в Украине

В частности, был одобрен новый проект для Украины на 50 млн евро, который поможет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) получить собственное жилье.

Финансирование нового проекта льготного кредитования для ВПЛ объемом 50 млн евро позволит обеспечить собственным жильем 1 460 украинских семей в течение 2025 года на наиболее доступных условиях. Внутренне перемещенные семьи могут получить кредит в Госмолодежьжилье по неизменной ставке в 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первым взносом 6% стоимости жилья, которое выбирает сам заемщик.

Также было принято решение о дополнительном финансировании в 100 млн евро проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье". Участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья. Проект реализуется по всей территории Украины.

Дополнительное финансирование в рамках проекта HOME в размере 100 млн евро будет направлено на предоставление компенсации за более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.

Напомним, что в 2024 году Украина уже получила от БРЕ 100 млн евро через проект HOME. Этот проект позволяет владельцам жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье еВідновлення, приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии. Более 5 000 граждан уже получили новое жилье. Около 1643 объектов жилой недвижимости уже приобретено за счет средств Банка развития Совета Европы в 2024 году.