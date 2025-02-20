ЄС надасть Латвії 22 млн євро для створення та оснащення бомбосховищ

Тематичний комітет з питань фондів ЄС надасть Латвії 22 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) для створення та оснащення бомбосховищ. Пропозицію було направлено на розгляд місцевим органам влади 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM+ .

Очікується, що поточна пропозиція дасть змогу адаптувати й обладнати щонайменше 500 об'єктів державної та муніципальної власності під укриття III категорії.

Державна пожежно-рятувальна служба (VUGD) класифікувала укриття за низкою критеріїв, включно з щільністю населення в населеному пункті та місцем розташування укриття в муніципалітеті.

"Це перше реальне фінансування, яке дасть змогу прискорити процес встановлення та облаштування укриттів у Латвії. Фінансування ЄФРР дає змогу зробити значний прорив у цьому сегменті цивільного захисту", - сказав міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс.

Щоб якнайшвидше розпочати встановлення та адаптацію притулків, Міністерство внутрішніх справ звернулося до муніципалітетів із проханням представити свої думки щодо пропозиції про фінансування до кінця лютого.

Наразі VUGD перевірила 3 200 підвалів державних і муніципальних будівель. З них 398 було визнано придатними для укриття, а 1 254 - частково придатними. Таким чином, близько півмільйона населення країни зможуть знайти притулок у разі загрози.