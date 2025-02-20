ЕС предоставит Латвии 22 млн евро для создания и оснащения бомбоубежищ
Тематический комитет по вопросам фондов ЕС предоставит Латвии 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) для создания и оснащения бомбоубежищ. Предложение было направлено на рассмотрение местным органам власти 19 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM+.
Ожидается, что текущее предложение позволит адаптировать и оборудовать не менее 500 объектов государственной и муниципальной собственности под укрытия III категории.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) классифицировала укрытия по ряду критериев, включая плотность населения в населенном пункте и местоположение укрытия в муниципалитете.
"Это первое реальное финансирование, которое позволит ускорить процесс установки и обустройства укрытий в Латвии. Финансирование ЕФРР позволяет сделать значительный прорыв в этом сегменте гражданской защиты", - сказал министр внутренних дел Рихардс Козловскис.
Чтобы как можно быстрее приступить к установке и адаптации убежищ, Министерство внутренних дел обратилось к муниципалитетам с просьбой представить свои мнения по предложению о финансировании до конца февраля.
На данный момент VUGD проверила 3 200 подвалов государственных и муниципальных зданий. Из них 398 были признаны пригодными для укрытия, а 1 254 - частично пригодными. Таким образом, около полумиллиона населения страны смогут найти убежище в случае угрозы.
Напомним, что в Латвии рассматривают законопроект о запрете туристическим агентствам предоставлять туристические услуги в России и Беларуси из-за опасений рисков нарушений прав человека в этих странах. В том числе, с целью предотвращении вербовки граждан Латвии в качестве шпионов.
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