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Латвія хоче заборонити туристичні поїздки до Росії та Білорусі: в чому причина

Субота 15 лютого 2025 03:10
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Латвія хоче заборонити туристичні поїздки до Росії та Білорусі: в чому причина Фото: у країні побоюються вербування своїх громадян (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Парламент Латвії почав розглядати законопроєкт про заборону туристичним агентствам надавати туристичні послуги в Росії та Білорусі. Мета полягає в зниженні ризиків можливих порушень прав людини, а також запобіганні їхнього вербування як шпигунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише ЗМІ, у четвер, 13 лютого, законодавчий орган направив запропоновані поправки до закону про туризм до профільного комітету.

"Поїздки в Росію і Білорусь зараз є питанням безпеки. Ми не можемо дозволити, щоб автобуси, повні наших громадян, їхали до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", - заявив Гатіс Лієпіньш, депутат від партії "Нова єдність", який ініціював закон.

Депутат зазначив, що 2024 року Росія заарештувала 30 громадян Латвії, а можливості латвійських установ допомогти в таких випадках дуже обмежені.

Заборона стосуватиметься всіх постачальників туристичних послуг, які зареєстровані в Латвії, і буде запроваджено в рамках пакету санкцій проти Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше Служба державної безпеки (СДБ) Латвії заявила, що зловмисна діяльність Росії в Латвії у 2025 році може стати більш різноманітною. Зокрема, СДБ говорила про можливі диверсії, інспіровані російськими спецслужбами. Вони можуть бути використані для дестабілізації внутрішньої безпеки країни.

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