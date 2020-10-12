ЕС начнет обсуждение санкций против России из-за отравления Навального

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Европейский союз в понедельник, 12 октября, начнет обсуждение санкций против Российской Федерации в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее предложение внесли Франция и Германия.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед началом заседания Совета ЕС.

Обе страны считают, что отравление Навального веществом типа "Новичок" могло произойти лишь при участии российских властей.

"Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые были обнаружены нами, шведской и французской лабораториями. Объективно установлено, что речь идет о нарушении Конвенции по запрещению химического оружия, что не может остаться без последствий", - сказал Маас.

Он добавил, что в связи с этим Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастны к отравлению.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз в понедельник, 12 октября, может договориться о введении санкций против России за отравление Навального.

Также сообщалось, что санкции за отравление Навального будут введены на основании выводов Организации по запрещению химического оружия.