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ЕС в понедельник может договориться о санкциях из-за Навального, - журналист

Брюссель, Пятница 09 октября 2020 16:39
ЕС в понедельник может договориться о санкциях из-за Навального, - журналист
Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз в понедельник, 12 октября, может договориться о введении санкций против России за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. На следующей неделе могут составить санкционный список.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Политическая договоренность о введении санкций против тех, кто стоит за отравлением Навального, может быть достигнута на встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС.

"Будет составлен список лиц и организаций, в отношении которых будут применены замораживание активов и запрет на получение виз", - написал журналист в Twitter.

ЕС в понедельник может договориться о санкциях из-за Навального, - журналист

Напомним, на днях Франция и Германия начали подготовку санкций против России за отравление Навального. Введение санкций против России за отравление Навального уже поддержали в Нидерландах и Британии.

Как писало РБК-Украина, под европейские санкции из-за Навального могут попасть 9 человек.

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали такое решение Парижа и Берлина, пригрозив зеркальным ответом в случае введения санкций.

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Новости Украины Политика ЕвросоюзНавальныйотравлениеСанкции против России
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