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Канада призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Оттава, Понедельник 12 октября 2020 04:47
Канада призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Канада обратилась к России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Канадские дипломаты призвали привлечь к ответственности организаторов и исполнителей отравления.

Об этом сообщает МИД Канады в Twitter.

Дипломаты еще раз подчеркнули, что использование химического оружия - неприемлемо.

“Канада поддерживает ОЗХО за ее помощь международному сообществу в поиске ответов на августовское возмутительное нападение на Алексея Навального. Использование химического оружия является неприемлемым при любых обстоятельствах, поэтому мы призываем Россию привлечь виновников к ответственности”, - отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Ранее Германия призвала Российскую Федерацию предоставить информацию о причинах отравления Алексея Навального. В случае отказа будут введены санкции.

Напомним, в ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но раньше в списках запрещенных химикатов не значилось.

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