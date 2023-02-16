ЄС "на вірному шляху" до ухвалення санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Reuters

"Країни Європейського союзу знаходяться на вірному шляху до ухвалення нових санкцій проти Росії до 24 лютого, коли виповниться рік з дня вторгнення Москви", - заявили дипломатичні джерела видання у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що посли ЄС не погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Крім того, напередодні Європейська комісія подала десятий пакет санкцій проти Росії.

Додамо, що США готують новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

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