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У ЄС можуть вимагати військово-облікові документи: МЗС пояснило, у яких випадках

12:22 15.09.2026 Вт
2 хв
Який документ під час оформлення тимчасового захисту є ключовим для перевірки?
aimg Василина Копитко
МЗС прокоментувало ситуацію щодо труднощів із отриманням тимчасового захисту в ЄС (фото: Getty Images)

Після запровадження нових правил отримання тимчасового захисту в країнах ЄС українці почали частіше повідомляти про труднощі під час подачі документів. Водночас військово-облікові документи не є обов'язковими для всіх заявників.

Про це на запит РБК-Україна повідомили у консульській службі МЗС.

Коли можуть вимагати військово-облікові документи

За даними міністерства, після набрання чинності рішенням Ради ЄС від 30 липня 2026 року МЗС отримало близько 20 офіційних звернень громадян щодо складнощів під час оформлення тимчасового захисту в окремих державах-членах.

У МЗС пояснили, що відповідно до роз'яснень Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ (DG HOME), першочерговою перевіркою є підтвердження законного перетину державного кордону України.

Військово-облікові документи уповноважені органи країн ЄС мають право запитувати лише у разі, якщо неможливо підтвердити законність перетину кордону.

У міністерстві наголосили, що поодинокі випадки, коли такі документи вимагають у жінок, пов'язані насамперед із тим, що кожна держава ЄС самостійно визначає перелік документів, достатніх для перевірки.

Читайте також: Українським дітям за кордоном спростили консульський облік: що змінилося

Чи є проблемні країни

За інформацією МЗС, поки немає підстав говорити про системні порушення в окремих країнах Євросоюзу. Офіційні скарги стосуються точкових інцидентів у різних державах-членах.

Українська сторона веде діалог із Європейською комісією, щоб унеможливити дискримінаційні підходи. Позиція України полягає в тому, що додаткові вимоги щодо військово-облікових документів мають застосовуватися лише як виняток, за наявності обґрунтованих підстав і тільки щодо чоловіків віком від 25 до 60 років.

У МЗС очікують, що наприкінці вересня Єврокомісія поширить для всіх держав-членів єдині рекомендації, які уніфікують порядок таких перевірок.

Читайте також про те, що з 5 серпня десятки українців не отримали тимчасовий захист у Чехії, бо не мали документів на підтвердження виконання військового обов'язку.

Раніше ми писали про те, що 16 серпня в Чехії уточнили перелік документів, які потрібні для отримання тимчасового захисту. Вимоги відрізняються залежно від віку заявника.

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МЗС України