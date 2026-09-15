У ЄС можуть вимагати військово-облікові документи: МЗС пояснило, у яких випадках

Коли можуть вимагати військово-облікові документи

За даними міністерства, після набрання чинності рішенням Ради ЄС від 30 липня 2026 року МЗС отримало близько 20 офіційних звернень громадян щодо складнощів під час оформлення тимчасового захисту в окремих державах-членах.

У МЗС пояснили, що відповідно до роз'яснень Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ (DG HOME), першочерговою перевіркою є підтвердження законного перетину державного кордону України.

Військово-облікові документи уповноважені органи країн ЄС мають право запитувати лише у разі, якщо неможливо підтвердити законність перетину кордону.

У міністерстві наголосили, що поодинокі випадки, коли такі документи вимагають у жінок, пов'язані насамперед із тим, що кожна держава ЄС самостійно визначає перелік документів, достатніх для перевірки.

Чи є проблемні країни

За інформацією МЗС, поки немає підстав говорити про системні порушення в окремих країнах Євросоюзу. Офіційні скарги стосуються точкових інцидентів у різних державах-членах.

Українська сторона веде діалог із Європейською комісією, щоб унеможливити дискримінаційні підходи. Позиція України полягає в тому, що додаткові вимоги щодо військово-облікових документів мають застосовуватися лише як виняток, за наявності обґрунтованих підстав і тільки щодо чоловіків віком від 25 до 60 років.

У МЗС очікують, що наприкінці вересня Єврокомісія поширить для всіх держав-членів єдині рекомендації, які уніфікують порядок таких перевірок.