У ЄС можуть вимагати військово-облікові документи: МЗС пояснило, у яких випадках

Після запровадження нових правил отримання тимчасового захисту в країнах ЄС українці почали частіше повідомляти про труднощі під час подачі документів. Водночас військово-облікові документи не є обов'язковими для всіх заявників.
Про це на запит РБК-Україна повідомили у консульській службі МЗС.
За даними міністерства, після набрання чинності рішенням Ради ЄС від 30 липня 2026 року МЗС отримало близько 20 офіційних звернень громадян щодо складнощів під час оформлення тимчасового захисту в окремих державах-членах.
У МЗС пояснили, що відповідно до роз'яснень Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ (DG HOME), першочерговою перевіркою є підтвердження законного перетину державного кордону України.
Військово-облікові документи уповноважені органи країн ЄС мають право запитувати лише у разі, якщо неможливо підтвердити законність перетину кордону.
У міністерстві наголосили, що поодинокі випадки, коли такі документи вимагають у жінок, пов'язані насамперед із тим, що кожна держава ЄС самостійно визначає перелік документів, достатніх для перевірки.
За інформацією МЗС, поки немає підстав говорити про системні порушення в окремих країнах Євросоюзу. Офіційні скарги стосуються точкових інцидентів у різних державах-членах.
Українська сторона веде діалог із Європейською комісією, щоб унеможливити дискримінаційні підходи. Позиція України полягає в тому, що додаткові вимоги щодо військово-облікових документів мають застосовуватися лише як виняток, за наявності обґрунтованих підстав і тільки щодо чоловіків віком від 25 до 60 років.
У МЗС очікують, що наприкінці вересня Єврокомісія поширить для всіх держав-членів єдині рекомендації, які уніфікують порядок таких перевірок.
Читайте також про те, що з 5 серпня десятки українців не отримали тимчасовий захист у Чехії, бо не мали документів на підтвердження виконання військового обов'язку.
Раніше ми писали про те, що 16 серпня в Чехії уточнили перелік документів, які потрібні для отримання тимчасового захисту. Вимоги відрізняються залежно від віку заявника.