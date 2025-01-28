ЄС може змінити умови пільгової торгівлі з Україною, - ЗМІ

Як пише видання, Європейська комісія нібито не планує продовжувати особливий пільговий режим торгівлі з Україною 5 червня, що було введено у 2022-му для підтримки економіки країни. Водночас мова не йде про повернення до режиму торгівлі, яка існувала до повномасштабного вторгнення.

Серед варіантів розглядають домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), яка могла б передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції й додаткові запобіжники. Це, своєю чергою, могло би посприяти інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

"Більшість міністрів сільського господарства висловлюються на користь більш стабільної угоди DCFTA, аніж продовження теперішнього режиму… Перевагу віддають тому, щоб рухатись у напрямку DCFTA, де будуть визначені нові обсяги експорту та імпорту", - заявив єврокомісар з сільського господарства Крістоф Гансен.

Також RMF FM додає, що Європейська комісія вже розпочала переговори з Україною щодо цього питання, але наразі лише на технічному рівні. Основні ж перемовини можуть розпочатись найближчим часом.

Неназваний співрозмовник видання додав, що в майбутньому торгівельні заходи підтримки України будуть скромніше, а обсяги імпорту до ЄС зменшаться через зміни у керівництві Єврокомісії.