ЕС может изменить условия льготной торговли с Украиной, - СМИ

Как пишет издание, Европейская комиссия якобы не планирует продлевать особый льготный режим торговли с Украиной 5 июня, который был введен в 2022-м для поддержки экономики страны. В то же время речь не идет о возвращении к режиму торговли, который существовал до полномасштабного вторжения.

Среди вариантов рассматривают договоренность в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая могла бы предусматривать установление квот на отдельные виды агропродукции и дополнительные предохранители. Это, в свою очередь, могло бы поспособствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС.

"Большинство министров сельского хозяйства высказываются в пользу более стабильного соглашения DCFTA, чем продолжение нынешнего режима... Предпочтение отдают тому, чтобы двигаться в направлении DCFTA, где будут определены новые объемы экспорта и импорта", - заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Гансен.

Также RMF FM добавляет, что Европейская комиссия уже начала переговоры с Украиной по этому вопросу, но пока только на техническом уровне. Основные же переговоры могут начаться в ближайшее время.

Неназванный собеседник издания добавил, что в будущем торговые меры поддержки Украины будут скромнее, а объемы импорта в ЕС уменьшатся из-за изменений в руководстве Еврокомиссии.