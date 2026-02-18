ЄС може запровадити санкції проти президента ФІДЕ Дворковича, - Власюк

"Дворкович у нас під санкціями від учора... Це, до речі, хто не знає, президент Федерації шахів. При цьому, принаймні станом на зараз, він знаходиться в проєкті санкційного пакета номер 20 Європейського Союзу", - сказав Власюк.

Він додав, що якщо Угорщина не проявлятиме занадто активності і принциповості, то Дворкович так і залишиться у санкційному проєкті.

Також уповноважений президента додав, що Україна регулярно передає власні напрацьовані спокійні списки країнам-партнерам, щоб синхронізувати обмеження на міжнародному рівні.