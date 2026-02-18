ЄС може запровадити санкції проти президента ФІДЕ Дворковича, - Власюк

Президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Аркадій Дворкович, який є громадянином РФ, може опинитися під санкціями ЄС. Наразі він включений до проєкту 20-го пакета обмежень.
Про це заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Дворкович у нас під санкціями від учора... Це, до речі, хто не знає, президент Федерації шахів. При цьому, принаймні станом на зараз, він знаходиться в проєкті санкційного пакета номер 20 Європейського Союзу", - сказав Власюк.
Він додав, що якщо Угорщина не проявлятиме занадто активності і принциповості, то Дворкович так і залишиться у санкційному проєкті.
Також уповноважений президента додав, що Україна регулярно передає власні напрацьовані спокійні списки країнам-партнерам, щоб синхронізувати обмеження на міжнародному рівні.
Як відомо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти десятьох російських спортсменів, які працюють на війну і ставлять спорт їй на службу. Під обмеження потрапив в тому числі президент ФІДЕ Аркадій Дворкович.
Також нагадаємо, що 14 грудня Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) провела онлайн-засідання, під час якого підтримала дві резолюції щодо участі російських і білоруських шахістів у міжнародних змаганнях. Тепер юні шахісти знову можуть використовувати національну символіку.