ЕС может ввести санкции против президента ФИДЕ Дворковича, - Власюк

"Дворкович у нас под санкциями со вчерашнего дня... Это, кстати, кто не знает, президент Федерации шахмат. При этом, по крайней мере по состоянию на сейчас, он находится в проекте санкционного пакета номер 20 Европейского Союза", - сказал Власюк.

Он добавил, что если Венгрия не будет проявлять слишком активности и принципиальности, то Дворкович так и останется в санкционном проекте.

Также уполномоченный президента добавил, что Украина регулярно передает собственные наработанные спокойные списки странам-партнерам, чтобы синхронизировать ограничения на международном уровне.