ЄС може запровадити санкції проти обладнання для російських напівпровідників, - WSJ

Євросоюз у рамках нового пакету може запровадити санкції проти обладнання для російських напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Також у рамках пакету санкцій розглядаються системи електронно-променевого тестування.

Як повідомляє видання, серед конкретних технологій, що розглядаються для нових санкцій, є так зване "контрольоване з програмним управлінням" інспекційне обладнання. Воно шукає конкретні дефекти у напівпровідниках.

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

Також раніше ми писали, що Європейський Союз вперше запровадить санкції щодо іранських організацій, причетних до війни Росії проти України.

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