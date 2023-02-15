ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников, - WSJ

Евросоюз в рамках нового пакета может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций, есть так называемое "контролируемое с программным управлением" инспекционное оборудование. Он ищет конкретные дефекты в полупроводниках.
Также в рамках пакета санкций рассматриваются системы электронно-лучевого тестирования.
Напомним, Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины.
Также ранее мы писали, что Европейский Союз впервые введет санкции в отношении иранских организаций, причастных к войне России против Украины.
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