RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников, - WSJ

Фото: ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Евросоюз в рамках нового пакета может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций, есть так называемое "контролируемое с программным управлением" инспекционное оборудование. Он ищет конкретные дефекты в полупроводниках.

Также в рамках пакета санкций рассматриваются системы электронно-лучевого тестирования.

Напомним, Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины.

Также ранее мы писали, что Европейский Союз впервые введет санкции в отношении иранских организаций, причастных к войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСанкции против России