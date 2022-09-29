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ЄС може заборонити росіянам користуватися криптовалютою, - Bloomberg

Фото: ЄС може заборонити росіянам користуватися криптовалютою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках восьмого пакета санкцій ЄС проти Росії, європейським компаніям можуть заборонити надавати криптогаманці, облікові записи або послуги зі зберігання криптовалюти для росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Раніше ж криптобіржі, включно з Binance, в рамках вимоги ЄС, встановили ліміт на зберігання криптоактивів для росіян із сумарною вартістю до 10 тисяч євро. Тепер попередній ліміт можуть скасувати, оскільки росіянам можуть заборонити зберігати та купувати криптовалюту взагалі.

Таким чином ЄС спробує зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти Росії обмежень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС застосує "кримські санкції" до всіх тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Також ймовірно, що обмеження торкнуться й металопродукції країни-окупанта.

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