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У ЄС можуть ввести санкції проти російської металопродукції

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Понеділок 26 вересня 2022 18:06
У ЄС можуть ввести санкції проти російської металопродукції Фото: у ЄС готують санкції проти російської металопродукції (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Країни ЄС розпочали консультації щодо восьмого пакету санкцій проти Росії за агресивну війну проти України. Російська металопродукція може потрапити до списку санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Оскільки G7 все ще працює над деталями прайс кепів на нафту, то вона, ймовірно, не фігуруватиме в пакеті негайних санкцій ЄС проти Росії. Але швидше за все будуть санкції на хімікати, машинобудування, металопродукцію (вартість близько 12 млрд євро)", - повідомив Йозвяка.

За даними західних ЗМІ із дипломатичних джерел, новий пакет санкцій можуть схвалити вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Євроради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже наступного тижня.

Нагадаємо, у березні у рамках четвертого санкційного пакету Європа заборонила імпорт більшості видів російської сталевої продукції. Однак напівфабрикати та ЗРС до списку не потрапили (за винятком вироблених компаніями, на які поширюються прямі санкції).

Однак Росія продовжує постачання цієї продукції до ЄС. Найбільшими споживачами російської металопродукції є Італія, Бельгія, Словаччина, Данія.

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