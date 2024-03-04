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ЄС може використати російські активи на закупівлю зброї для України, - Euractiv

Брюссель, Понеділок 04 березня 2024 09:48
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ЄС може використати російські активи на закупівлю зброї для України, - Euractiv Фото: ЄС почне використовувати заморожені російські активи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія протягом двох тижнів надасть офіційну пропозицію щодо використання заморожених російських активів на користь України. Ймовірно, що гроші підуть на зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як зазначає видання, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня несподівано заявила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

Раніше передбачалося, що гроші мають піти на відновлення України. "Ми говорили, що непередбачений прибуток буде використано для відновлення України", - сказав дипломат ЄС. Однак, за його словами, "насамперед має бути країна, яку можна відновлювати, і тоді такий крок мав би абсолютний сенс".

Використання російських активів

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно на 280 млрд євро. Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк, - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі. У Бельгії заморожено 250 млрд євро російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear.

Як заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, податок на заморожені активи у 2023 році становив близько 1,3 млрд євро, а у 2024 році складе близько 1,7 млрд євро.

За оцінками Світового банку, економічні втрати України від російського вторгнення становлять 499 млрд доларів.

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