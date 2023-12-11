ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины на март из-за Венгрии, - СМИ

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз могут отложить до марта 2024 года. Причина этого - позиция Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждаться сразу несколько вопросов, касающихся Украины. Первое из них - это начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

Издание отмечает, что обеспечение новой финансовой помощи от Европы критически важно на фоне проблем с согласованием финансирования в США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что будет блокировать вопросы Украины. Он требует от ЕС "стратегической дискуссии" о поддержке Киева.

Европейские дипломаты считают, что заявки Грузии, Боснии и Герцеговины по поводу их присоединения к ЕС Орбан поддержал, но они провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину.

Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии Euractiv заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению могут быть перенесены на март.

"Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие переживают, что в этот раз венгерского лидера не удастся убедить", - отмечает издание.

Саммит лидеров ЕС

Напомним, 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться до 16 декабря. Президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел европейских стран на заседании Совета ЕС обсудят гарантии безопасности для Украины. Возможные варианты также будут вынесены на саммит европейских лидеров.