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ЄС може виділити 500 млн євро на виробництво боєприпасів для України

Фото: ЄС може виділити 500 млн євро на виробництво боєприпасів для України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз може виділити 500 млн євро на виробництво боєприпасів калібру 155 мм для подальшої передачі їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес.

"Потенціал промисловості ЄС із виробництва боєприпасів калібру 155 мм залишається значним, і його необхідно розкрити", - йдеться у заяві.

Зазначається, що зараз розглядаються всі варіанти, включаючи використання бюджету ЄС, якщо це буде потрібно.

"Зокрема нещодавно ми винесли на обговорення акт про зміцнення європейської оборонної промисловості за рахунок загальних закупівель. Відповідно до нього у короткостроковій перспективі 500 млн євро можуть бути використані для прискорення виробництва необхідних снарядів", - пояснила Макгіннес.

Єврокомісія також готова вжити заходів для залучення коштів приватних компаній з метою збільшення обсягу виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, що Словаччина має намір удвічі збільшити виробництво боєприпасів.

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

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