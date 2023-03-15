ЕС может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов для Украины

"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным и его необходимо раскрыть", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас рассматриваются все варианты, включая использование бюджета ЕС, если это потребуется.

"В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. Согласно ему в краткосрочной перспективе 500 млн евро могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов", - пояснила Макгиннес.

Еврокомиссия также готова принять меры по привлечению средств частных компаний с целью увеличения объема производства боеприпасов.