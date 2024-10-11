ЄС може створити новий фонд військової допомоги Україні, щоб обійти вето Угорщини, - El Pais

Европейський Союз шукає шляхи для подолання блокування Угорщиною військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. Угорщина вже майже 1,5 роки блокує 6 мільярдів євро, які мали компенсувати країнам ЄС постачання озброєнь для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

У відповідь ЄС розглядає можливість створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, виключивши участь Будапешта. Однак для створення такого фонду необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі, організованій главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Створення альтернативного фонду або інші обхідні варіанти обговорюються, але потребують юридичної перевірки.

Крім того, ЄС завершує роботу над пакетом у 35 мільярдів євро для України, який буде виплачено за рахунок доходів від заморожених російських активів на території ЄС. Однак Угорщина також перешкоджає цьому рішенню, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США в листопаді.

ЄС стикається зі зростаючим боргом перед країнами, які продовжують постачати Україні військове обладнання, попри блокування компенсацій з боку Угорщини.