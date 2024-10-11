ЄС може створити новий фонд військової допомоги Україні, щоб обійти вето Угорщини, - El Pais
Европейський Союз шукає шляхи для подолання блокування Угорщиною військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. Угорщина вже майже 1,5 роки блокує 6 мільярдів євро, які мали компенсувати країнам ЄС постачання озброєнь для Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
У відповідь ЄС розглядає можливість створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, виключивши участь Будапешта. Однак для створення такого фонду необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.
Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі, організованій главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Створення альтернативного фонду або інші обхідні варіанти обговорюються, але потребують юридичної перевірки.
Крім того, ЄС завершує роботу над пакетом у 35 мільярдів євро для України, який буде виплачено за рахунок доходів від заморожених російських активів на території ЄС. Однак Угорщина також перешкоджає цьому рішенню, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США в листопаді.
ЄС стикається зі зростаючим боргом перед країнами, які продовжують постачати Україні військове обладнання, попри блокування компенсацій з боку Угорщини.
Вето Угорщини на допомогу Україні
Угорщина вже кілька місяців блокує виділення 6,5 млрд євро військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. За офіційними заявами, Будапешт побоюється, що його внески до фонду будуть використані для військової підтримки України.
Нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати рішення про виділення цих коштів доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти компанії "Лукойл".
Раніше Bloomberg повідомив, що ЄС обговорює варіанти обходу вето Угорщини на рішення профінансувати військову допомогу Україні понад 6 млрд євро.
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