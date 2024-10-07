ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg

Понеділок 07 жовтня 2024 20:55
UA EN RU
В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз обговорює варіанти обходу вето Угорщини на рішення профінансувати військову допомогу Україні на суму понад 6 млрд євро. Один спосіб вже знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповіли джерела видання, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Таке рішення дозволило б спрямовувати кошти з фонду на основі згоди вкладників, а не за умови консенсусу всіх країн-членів.

Поки що неясно, чи отримає така ініціатива підтримку, оскільки багато рішень ЄС потребують консенсусу.

Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що посли ЄС проведуть зустріч у вівторок, щоб обговорити деталі такого плану.

Що передувало

Нагадаємо, Угорщина вже кілька місяців блокує фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру.

Це нібито пов'язано з побоюванням Будапешта, що кошти, які він вніс до фонду, будуть витрачені на військову допомогу Україні.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що поки Україна не відновить транзит російської нафти "Лукойл", його країна продовжить блокувати рішення про 6,5 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Угорщина Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі