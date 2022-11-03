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ЄС може спрямувати заморожені активи Банку Росії на відновлення України, - ЗМІ

Автор: Константин Широкун

Євросоюз вивчає можливість направити деякі із заморожених активів Банку Росії на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними економістів, знайомих із ситуацією, обговорення перебуває на ранній стадії. Наголошується, що для подібних рішень потрібний перегляд правової основи.

Експертам із правових питань нещодавно було доручено вивчити можливі варіанти. Оцінка того, чи можна отримати контроль над активами, надзвичайно складна та потенційно загрожує юридичними наслідками.

Але оскільки російське вторгнення в Україну триває вже дев'ятий місяць, а санкції не можуть стримати президента Володимира Путіна, навіть якщо вони завдають шкоди його економіці, виконавчий директор ЄС у Брюсселі вивчає способи назавжди позбавити його доступу до цих фондів. За словами аналітиків, будь-які дії ЄС будуть зосереджені на активах, які перебувають у Європі.

За словами двох джерел, це питання порушувалося і перед США, але адміністрація Байдена поки не готова до вилучення російських резервів, що зберігаються в доларах. Раніше чиновники міністерства фінансів США висловили стурбованість з приводу створення прецеденту, який завадить іншим іноземним центральним банкам розміщувати свої активи у США.

Раніше ми писали, що Європейський союз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках санкцій проти Росії.

Нагадаємо, у липні комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомляв, що Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро з моменту вторгнення Росії до України 24 лютого.

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