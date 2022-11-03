ЕС может направить замороженные активы Банка России на восстановление Украины, - СМИ

По данным экономистов, знакомых с ситуацией, обсуждение находится на ранней стадии. Отмечается, что для подобных решений необходим пересмотр правовой основы.

Экспертам по правовым вопросам недавно было поручено изучить возможные варианты. Оценка того, можно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями.

Но поскольку российское вторжение в Украину тянется уже девятый месяц, а санкции не могут сдержать президента Владимира Путина, даже если они наносят ущерб его экономике, исполнительный директор ЕС в Брюсселе изучает способы навсегда лишить его доступа к этим фондам. По словам аналитиков, любые действия ЕС будут сосредоточены на активах, находящихся в Европе.

По словам двух источников, этот вопрос поднимался и перед США, но администрация Байдена пока не готова к изъятию российских резервов, хранящихся в долларах. Ранее чиновники министерства финансов США выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который помешает другим иностранным центральным банкам размещать свои активы в США.