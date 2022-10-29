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Єврокомісар назвав суму заморожених у ЄС активів Росії

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Брюссель, Субота 29 жовтня 2022 14:48
Єврокомісар назвав суму заморожених у ЄС активів Росії Фото: Дідьє Рейндерс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд. євро в рамках санкцій проти Росії. Комісар ЄС із питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що ці гроші можна спрямувати на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

"На даний момент заморожено активи 90 осіб, понад 17 млрд євро у семи державах-членах, у тому числі 2,2 млрд євро у Німеччині", - сказав він.

ЄС ухвалив вісім пакетів санкцій з того часу, як вісім місяців тому почалася війна Росії проти України.

Українські політики неодноразово вимагали, щоби заморожені активи були використані для відновлення країни після війни.

З цього приводу Рейндерс сказав: "Якщо ЄС конфіскує гроші, що надходять від злочинного бізнесу, їх можна спрямувати до компенсаційного фонду для України. Однак цієї суми недостатньо для фінансування реконструкції".

За його словами, у рамках західних санкцій також було заморожено 300 млрд євро із валютних резервів Центробанку Росії.

"На мій погляд, ці 300 млрд в євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, доки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України", - сказав Рейндерс.

Нагадаємо, у липні Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомляв , що Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії до України 24 лютого.

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