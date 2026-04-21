ЄС готує заборону на в'їзд для росіян, які воювали проти України

Росіянам, які воювали проти України, можуть заборонити в’їзд до ЄС. Очікується, що відповідну пропозицію представлять на засіданні Європейської ради в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високої представниці ЄС Каї Каллас на сайті Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

"Врешті-решт, до червневого засідання Європейської ради ми підготуємо пропозиції щодо обмеження в’їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу", - йдеться в заяві Каллас.

На цю заяву відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він підтримав ініціативу ЄС і назвав її своєчасною.

"Це своєчасний і довгоочікуваний крок, який продемонструє кожному росіянину, що, підписуючи контракт на участь у злочинній агресивній війні проти України, він одночасно підписує собі заборону на в’їзд до Європи", - зазначив він.

За його словами, така заборона є справедливою, адже люди, які воюють проти європейських держав, не повинні мати можливості вільно подорожувати ЄС.

"Я закликаю всі держави-члени ЄС підтримати цей надзвичайно важливий захід", - підсумував він.