ЄС може позбавити українських чоловіків захисту, але не всіх, - Euractiv

10:49 01.06.2026 Пн
2 хв
Які категорії чоловіків з України можуть втратити захист у Європі?
aimg Олена Чупровська
Фото: ЄС може переписати правила тимчасового захисту (Getty Images)

Країни ЄС обговорюють, чи варто позбавити чоловіків призовного віку тимчасового захисту після 2027 року. Зміни можуть торкнутися двох категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Euractiv.

Читайте також: Виїзд за кордон по-новому: для кого спростили правила і що змінилося

Наразі Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) охоплює всіх українців без винятку. Завдяки їй понад чотири мільйони людей, які рятувалися від російського вторгнення, отримали право жити та працювати у країнах Євросоюзу без проходження стандартних процедур надання притулку.

Схему активували після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Зараз вона діє до березня 2027 року - після продовження, узгодженого минулого року.

Що обговорюють у Раді ЄС

Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, який опинився у розпорядженні Euractiv, серед варіантів розглядається продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери - зокрема, шляхом "виключення чоловіків призовного віку" або тих, хто залишив Україну нелегально.

Важливо: якщо документ ухвалять, будь-яке таке обмеження торкнеться лише нових заявників - тих, хто ще тільки звертатиметься за захистом.

Чому деякі країни підтримують обмеження

Кілька урядів висловили стурбованість тим, що серед нещодавно прибулих до ЄС зростає частка чоловіків призовного віку. В документі зазначено, що ряд країн вважає: систему варто переглянути "також в інтересах України" - як для підтримки її оборони, так і з огляду на майбутню відбудову.

Норвегія не чекає загальноєвропейського рішення. З березня цього року чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримують там колективного захисту автоматично.

Питання майбутнього схеми обговорять міністри з питань міграції на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня. Очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо подальших кроків.

Будь-яке продовження або зміну схеми має офіційно запропонувати Європейська Комісія. Раніше вона рекомендувала країнам готуватися до поступового завершення програми та переходу до більш стабільних правових статусів - однак прогрес у цьому питанні поки нерівномірний.

Тим часом українці, які вже живуть у Європі, постають перед іншими труднощами. РБК-Україна розповідало про приховані витрати в ЄС - від податку на телебачення до щорічних перерахунків за комунальні послуги, які з'їдають до 10% сімейного бюджету.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що масового відтоку студентів за кордон після спрощення виїзду для чоловіків 18-22 років не спостерігається - кількість реєстрацій на НМТ навіть зростає, як повідомляло РБК-Україна.

