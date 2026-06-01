ЄС може позбавити українських чоловіків захисту, але не всіх, - Euractiv

Наразі Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) охоплює всіх українців без винятку. Завдяки їй понад чотири мільйони людей, які рятувалися від російського вторгнення, отримали право жити та працювати у країнах Євросоюзу без проходження стандартних процедур надання притулку.

Схему активували після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Зараз вона діє до березня 2027 року - після продовження, узгодженого минулого року.

Що обговорюють у Раді ЄС

Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, який опинився у розпорядженні Euractiv, серед варіантів розглядається продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери - зокрема, шляхом "виключення чоловіків призовного віку" або тих, хто залишив Україну нелегально.

Важливо: якщо документ ухвалять, будь-яке таке обмеження торкнеться лише нових заявників - тих, хто ще тільки звертатиметься за захистом.

Чому деякі країни підтримують обмеження

Кілька урядів висловили стурбованість тим, що серед нещодавно прибулих до ЄС зростає частка чоловіків призовного віку. В документі зазначено, що ряд країн вважає: систему варто переглянути "також в інтересах України" - як для підтримки її оборони, так і з огляду на майбутню відбудову.

Норвегія не чекає загальноєвропейського рішення. З березня цього року чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримують там колективного захисту автоматично.

Питання майбутнього схеми обговорять міністри з питань міграції на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня. Очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо подальших кроків.

Будь-яке продовження або зміну схеми має офіційно запропонувати Європейська Комісія. Раніше вона рекомендувала країнам готуватися до поступового завершення програми та переходу до більш стабільних правових статусів - однак прогрес у цьому питанні поки нерівномірний.