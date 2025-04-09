ЄС може передати Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця року, - Каллас

Снаряди для України

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план спільної закупівлі боєприпасів, що мав на меті забезпечити Україну 1 мільйоном снарядів протягом року. В обговоренні плану брали участь представники семи країн.

Однак у листопаді ЄС повідомив, що, ймовірно, не зможе повністю реалізувати план із постачання обіцяного 1 мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що, за прогнозами, оборонні підприємства ЄС змогли б виготовити понад 1 мільйон снарядів до весни 2024 року. Однак ЄС не зміг передати снаряди в терміни.

У листопаді 2024 року повідомлялося, що Європейський Союз наближається до виконання обіцянки щодо постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів на рік. Постачання майже досягли цієї позначки.

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