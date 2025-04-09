ЕС может передать Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца года, - Каллас

Снаряды для Украины

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов, целью которого было обеспечить Украину 1 миллионом снарядов в течение года. В обсуждении плана участвовали представители семи стран.

Однако в ноябре ЕС сообщил, что, вероятно, не сможет полностью реализовать план по поставке обещанного 1 миллиона артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что, по прогнозам, оборонные предприятия ЕС смогли бы изготовить более 1 миллиона снарядов к весне 2024 года. Однако ЕС не смог передать снаряды в сроки.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Европейский Союз приближается к выполнению обещания о поставках Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки.

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