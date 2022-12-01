ЄС не може конфіскувати російські активи для відбудови України, але є інший варіант, - WSJ

Представники Європейської комісії пропонують державам-членам та їхнім міжнародним партнерам створити фонд для управління ліквідними активами та відкладати прибутки з інвестицій для відбудови України.

Комісія також запропонувала створити спеціалізований суд для притягнення до відповідальності високопосадовців Росії за злочини агресії проти України. Суд може бути незалежним міжнародним трибуналом або судом, що складається з міжнародних суддів та інтегрований у національну систему правосуддя.

Щоб скасувати імунітет високопосадовців Росії від кримінального переслідування, офіційні особи ЄС заявили, що суду потрібна підтримка ООН, де Росія, як постійний член Ради Безпеки, має право вето. Так, якщо РФ накладе вето на запропоновану резолюцію, суд все одно може бути створений за підтримки Генеральної Асамблеї ООН, до складу якої входять усі члени ООН. Однак це потребує жорсткої лобістської кампанії.

Окрім того, США стикаються з власними проблемами, намагаючись повернути заморожені російські кошти для фінансування підтримки України у війні та її подальшої відбудови. Представники Міністерства фінансів і юстиції США попросили законодавців розробити нове законодавство, яке розширить їхні повноваження щодо арешту, а не просто заморожування, російських активів і переведення цих коштів в Україну.

За відсутністю нових повноважень адміністрація обмежена у своїх діях. ЗДжерела видання повідомляють, що пошук активів, які належать олігархам, може зайняти роки. Власність і контроль над цими активами часто приховані за шарами корпорацій, трастів, бізнес-партнерів і членів сімей.