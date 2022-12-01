ЕС не может конфисковать российские активы для восстановления Украины, но есть другой вариант, - WSJ

Представители Европейской комиссии предлагают государствам-членам и их международным партнерам создать фонд для управления ликвидными активами и откладывать доходы от инвестиций для восстановления Украины.

Комиссия также предложила создать специализированный суд для привлечения к ответственности чиновников России за преступления агрессии против Украины. Суд может быть независимым международным трибуналом или судом, состоящий из международных судей и интегрированный в национальную систему правосудия.

Чтобы отменить иммунитет чиновников России от уголовного преследования, официальные лица ЕС заявили, что суд нуждается в поддержке ООН, где Россия, как постоянный член Совета Безопасности, имеет право вето. Так, если РФ наложит вето на предложенную резолюцию, суд все равно может быть создан при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН, в состав которой входят все члены ООН. Однако это требует жесткой лоббистской кампании.

Кроме того, США сталкиваются с собственными проблемами, пытаясь вернуть замороженные российские средства для финансирования поддержки Украины в войне и ее восстановления. Представители Министерства финансов и юстиции США попросили законодателей разработать новое законодательство, которое расширит их полномочия по аресту, а не просто замораживания, российских активов и перевод этих средств в Украину.

За неимением новых полномочий администрация ограничена в своих действиях. Источники издания сообщают, что поиск активов, принадлежащих олигархам, может занять годы. Собственность и контроль над этими активами часто скрыты за слоями корпораций, трастов, бизнес-партнеров и членов семей.