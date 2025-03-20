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ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса, но это "не серьезная перспектива", - Politico

Четверг 20 марта 2025 11:24
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ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса, но это "не серьезная перспектива", - Politico Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) вряд ли будет лишать Венгрию права голоса, чтобы избежать публичного разрыва единства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как напоминает Politico, две недели назад, Европейский Совет был вынужден опубликовать отдельное коммюнике по Украине, которое подписали 26 стран-членов, поскольку Венгрия отказалась его поддержать. Теперь Будапешт угрожает не поддержать и сегодняшнюю позицию ЕС.

"Похоже, это новый стандарт", - заявил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС и добавил, что лучше иметь сильный текст, который поддержали 26 членов ЕС, чем слабый, но единодушный.

ЕС мог бы прибегнуть к "ядерному" варианту, ссылаясь на статью 7.2 Договора о ЕС и лишить Венгрию права голоса. Впрочем, пока это не является серьезной перспективой.

"И не только потому, что Словакия может его заблокировать. ЕС хочет избежать публичного разрыва единства, который мог бы спровоцировать такой шаг", - добавляет Politico.

Саммит ЕС 20 марта

Сегодня, 20 марта, лидеры ЕС соберутся на еще один саммит, чтобы поднять вопрос конкурентоспособности, а также последних событий в отношении Украины. В частности президент Европейского Совета Антониу Кошта анонсировал выступление президента Украины Владимира Зеленского, впрочем, он не уточнял о каком формате идет речь.

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