ЄС має посилити обмін розвідданими через гібридні атаки Росії, - Каллас

За словами Каллас, європейські країни повинні активніше обмінюватися розвідувальною інформацією та спільно реагувати на загрози. Вона зазначила, що характер гібридних атак вимагає від ЄС більш тісної взаємодії між державами-членами та відповідними структурами.

“Ми повинні посилити обмін розвідданими, захист критичної інфраструктури та нашу здатність протистояти гібридним атакам”, - заявила Каллас.

Гібридні атаки РФ залишаються окремим викликом

Каллас пов'язала необхідність посилення співпраці з активністю Росії, яка, за оцінкою європейської сторони, використовує гібридні методи впливу проти країн Європи.

Йдеться про загрози, які можуть стосуватися не лише традиційної безпеки, а й критичної інфраструктури та інших сфер.

Водночас у ЄС продовжують обговорювати способи посилення оборонної та безпекової взаємодії між державами-членами на тлі загроз з боку Росії.

"Путін - хрестоматійний хуліган. Гібридні атаки Москви покликані залякати нас, паралізувати наші суспільства та змусити нас вагатися діяти. Саме цього хоче Путін. Ми не повинні дозволяти страху диктувати наш вибір. Ми повинні відповідати рівню цих атак конкретними діями та впевненою відповіддю. Безпека Європи цього вимагає, і громадяни цього очікують", - зазначила Каллас.