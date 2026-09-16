ЕС должен усилить обмен разведданными из-за гибридных атак России, - Каллас

По словам Калласа, европейские страны должны активнее обмениваться разведывательной информацией и совместно реагировать на угрозы. Она отметила, что характер гибридных атак требует от ЕС более тесного взаимодействия между государствами-членами и соответствующими структурами.

"Мы должны усилить обмен разведданными, защиту критической инфраструктуры и нашу способность противостоять гибридным атакам", - заявила Каллас.

Гибридные атаки РФ остаются отдельным вызовом

Каллас увязала необходимость усиления сотрудничества с активностью России, которая, по оценке европейской стороны, использует гибридные методы влияния против стран Европы.

Речь идет об угрозах, которые могут касаться не только традиционной безопасности, но и критической инфраструктуры и других сфер.

В то же время, в ЕС продолжают обсуждать способы усиления оборонного и безопасного взаимодействия между государствами-членами на фоне угроз со стороны России.

"Путин - хрестоматийный хулиган. Гибридные атаки Москвы призваны запугать нас, парализовать наши общества и заставить нас колебаться действовать. Именно этого хочет Путин. Мы не должны позволять страху диктовать наш выбор. Мы должны соответствовать уровню этих атак конкретными действиями и уверенным ответом." Безопасность Европы этого требует.