RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС должен усилить обмен разведданными из-за гибридных атак России, - Каллас

07:17 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Филипп Бойко
Фото: глава евродипломатии Кая Каллас (GettyImages)

Европейскому Союзу необходимо усилить сотрудничество в области разведки, чтобы более эффективно противодействовать гибридным атакам России. Также странам ЕС следует усилить защиту критической инфраструктуры и более тесно координировать действия, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дипломатическую службу ЕС.

По словам Калласа, европейские страны должны активнее обмениваться разведывательной информацией и совместно реагировать на угрозы. Она отметила, что характер гибридных атак требует от ЕС более тесного взаимодействия между государствами-членами и соответствующими структурами.

"Мы должны усилить обмен разведданными, защиту критической инфраструктуры и нашу способность противостоять гибридным атакам", - заявила Каллас.

Гибридные атаки РФ остаются отдельным вызовом

Каллас увязала необходимость усиления сотрудничества с активностью России, которая, по оценке европейской стороны, использует гибридные методы влияния против стран Европы.

Речь идет об угрозах, которые могут касаться не только традиционной безопасности, но и критической инфраструктуры и других сфер.

В то же время, в ЕС продолжают обсуждать способы усиления оборонного и безопасного взаимодействия между государствами-членами на фоне угроз со стороны России.

"Путин - хрестоматийный хулиган. Гибридные атаки Москвы призваны запугать нас, парализовать наши общества и заставить нас колебаться действовать. Именно этого хочет Путин. Мы не должны позволять страху диктовать наш выбор. Мы должны соответствовать уровню этих атак конкретными действиями и уверенным ответом." Безопасность Европы этого требует.

Контекст заявления

Ранее в своем материале РБК-Украина объясняла, как РФ пытается расшатать европейские демократии и отбить желание поддерживать Украину, прибегая к диверсиям и кибератакам. В НАТО объяснили, имеет ли эта тактика шансы на успех.

Между тем в НАТО ранее сообщалось, что Альянс усиливает киберзащиту и обмен информацией из-за угроз России.

А в Польше обнародовали статистику расследований по шпионажу в пользу иностранных спецслужб.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз