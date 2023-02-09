ЄС має намір зобов'язати банки повідомляти про розміри заморожених російських активів, - Bloomberg

Юридична служба ЄС заявила, що закони Євросоюзу дають змогу інвестувати заморожені активи та використовувати виручені кошти для допомоги Києву, але чиновники мають спочатку розібратися з масштабами активів Центрального банку та інших державних активів, які перебувають під санкціями.

За оцінками офіційних осіб, може йтися про 258 млрд доларів, заснованих на інформації, наданій Банком Росії у звіті про управління валютними та золотими активами за 2022 рік.

Наразі країни ЄС повідомили про заморожування активів російського центрального банку на суму 33,8 млрд євро, але ця цифра ще уточнюється.

Нагадаємо, Польща та країни Балтії закликали вилучити активи РФ для допомоги переселенцям в Україні.

Крім того, Франція вивчає можливість використання заморожених активів РФ для надання Україні допомоги у відновленні та керуватиметься нормами міжнародного та європейського права у цьому питанні.

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