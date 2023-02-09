ЕС намерен обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов, - Bloomberg

Юридическая служба ЕС заявила, что законы Евросоюза позволяют инвестировать замороженные активы и использовать вырученные средства для помощи Киеву, но чиновники должны сначала разобраться с масштабами активов Центрального банка и других государственных активов, находящихся под санкциями.

По оценкам официальных лиц, речь может идти о 258 млрд долларов, основанных на информации, предоставленной Банком России в отчете об управлении валютными и золотыми активами за 2022 год,.

На данный момент страны ЕС сообщили о замораживании активов российского центрального банка на сумму 33,8 млрд евро, но эта цифра еще уточняется.

Напомним, Польша и страны Балтии призвали изъять активы РФ для помощи переселенцам в Украине.

Кроме того, Франция изучает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине помощи в восстановлении и будет руководствоваться нормами международного и европейского права в этом вопросе.

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