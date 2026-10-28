ЄС має бути на переговорах з РФ: Зеленський закликав Європу визначитись з представником

"Звичайно, Росія, як я вам вже сказав, вони завжди не дуже підтримували присутність Європи, вони не хочуть. Вони хочуть тільки США і навіть щоб вони були не посередині між нами. Але ми сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо, як залучити Європу", - наголосив глава держави.

Президент заявив, що не бачить гарантій безпеки для України без Європи, як і відбудову країни. Він повідомив, що допомагати Україні буде і європейський бізнес, а також додав, що "Європа буде мати величезну роль".

"Але також з європейського боку я думаю, що нам потрібно більше чіткості щодо того, хто буде Європу представляти, і це також важливо", - підкреслив Зеленський.

Глава держави заявив на важливості присутності Європи на майбутніх переговорах в Абу-Дабі.

"Росія хоче говорити про щось нове, вони хочуть говорити про безпекову інфраструктуру в Європі. Як можна про це вести перемовини в Європі без Європи. А з ким ви будете це робити, з Китаєм? Ну цікаво", - зазначив президент.

Зеленський також додав, що "ми попрацюємо над списком тих, хто буде представляти Європу".