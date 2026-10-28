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ЕС должен быть на переговорах с РФ: Зеленский призвал Европу определиться с представителем

17:56 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Европа должна присутствовать на переговорах с Россией, несмотря на то, что РФ этого не хочет. В то же время, ЕС необходимо определиться с представителем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

"Конечно, Россия, как я вам уже сказал, они всегда не очень поддерживали присутствие Европы, они не хотят. Они хотят только США и даже чтобы они были не посредине между нами. Но мы надеемся, что так или иначе мы найдем, как привлечь Европу", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что не видит гарантий безопасности для Украины без Европы, как и восстановление страны. Он сообщил, что помогать Украине будет и европейский бизнес, а также добавил, что "Европа будет играть огромную роль".

"Но также с европейской стороны я думаю, что нам нужно больше четкости по поводу того, кто будет Европу представлять, и это тоже важно", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил о важности присутствия Европы на предстоящих переговорах в Абу-Даби.

"Россия хочет говорить о чем-то новом, они хотят говорить об инфраструктуре безопасности в Европе. Как можно об этом вести переговоры в Европе без Европы. А с кем вы будете это делать, с Китаем? Ну интересно", - отметил президент.

Зеленский также добавил, что "мы поработаем над списком тех, кто будет представлять Европу".

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина ожидает подтверждения даты трехсторонней встречи с США и Россией об окончании войны. Вероятно, переговоры состоятся в период с 6 по 10 ноября.

Ранее глава государства также сообщил, что переговоры Украины, США и России о завершении войны могут пройти 10 ноября.

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