ЄС має бути готовий підтримувати Україну, якщо допомога США знизиться, - Боррель

"У нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Насамперед - Україна, де перспектива перемоги над Росією не миттєва. І ми, європейці, які маємо необхідні кошти для цього, маємо бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, з огляду на те, що підтримка США, швидше за все, знизиться", - заявив він.

Допомога Україні від США

Раніше у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Пізніше новий представник Палати Представників США Майк Джонсон запропонував не поєднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Додамо, що 2 листопада він анонсував внесення до Конгресу пакету, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

У Білому домі раніше заявили, що США практично вичерпали всі кошти, виділені для допомоги Україні, і залишилося лише 4%.

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