ЄС має боротися за розв'язку у війні, яка забезпечить перемогу України, - президент Чехії

Чеський лідер наголосив у ході виступу в середу, 4 жовтня, що невиправдана та неспровокована агресія РФ "не може залишитися безкарною".

"Путін (російський диктатор Володимир Путін, - Ред.) не повинен перемогти", - наголосив Павел.

Він закликав західні країни продовжувати надавати допомогу Україні і застеріг від "втоми від війни".

"Ми повинні боротися за розв'язку у війні, яка забезпечить перемогу та процвітання України. Росія повинна зазнати поразки та повинна відвести війська", - сказав він у ході виступу.

Також він виступив за введення нових санкцій щодо Росії, зазначивши при цьому, що "через незадоволені імперські амбіції кожен європейський громадянин відчуває на собі наслідки війни".

Крім того, Павел закликав до розширення ЄС та співпраці з трансатлантичними союзниками.

"Наша європейська безпека ґрунтується на партнерстві та демократії. Однак забезпечення миру не може обмежуватися кордонами ЄС. Нам потрібно налагодити міцніші зв'язки з нашими трансатлантичними союзниками. Відкиньмо суперництво", - сказав чеський президент.

За його словами, вибори до Європарламенту 2024 стануть серйозним випробуванням демократії через поширення дезінформації та зростання популярності популістських партій і кандидатів у зв'язку з поточною соціально-економічною ситуацією.

Допомога Україні від Чехії

Наприкінці серпня президент Чехії Павел заявив, що пишається допомогою своєї країни для України, а також тим, що вдалося звільнитися від залежності від російських енергоресурсів.

Раніше повідомлялось, що уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України.

Також Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни з Росією.

Як заявили в Міністерстві оборони Чехії наприкінці вересня, країна передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.