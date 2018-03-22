В ЕС ликвидировали медународную группировку торговцев людьми: 89 задержанных

Полиции удалось спасти 39 жертв

Полиция Испании совместно с Национальным агентством по запрещению торговли людьми (NAPTIP) Нигерии и Национальным агентством по преступности Великобритании (NCA) пресекла деятельность международной организованной группировки, занимавшейся торговлей людьми. Об этом говорится в сообщении Европола.

Как сообщается, уничтоженная организованная преступная группа была связана с братством EIYE, которое известно как одно из самых влиятельных братств в Нигерии. Эта конкретная криминальная сеть была активной во многих государствах-членах содружества и переправляла своих жертв из Нигерии в Европу через Ливию и Италию.

Расследование началось, когда одна из несовершеннолетних потерпевших подала жалобу в полицию. В своем заявлении пострадавшая сообщила, что в Нигерии ее принудили к торговле людьми с помощью вуду-угроз. В Испании женщины содержались в убогих условиях в пещерных домах в Альмерии, где они эксплуатировались в качестве проституток, чтобы погасить задолженность в размере 30 тыс. евро, которую они обязаны преступной организации.

Известно, что братство, к которому принадлежали преступники, действует в подпольных группах по всему миру, финансируя братство в Нигерии за счет как законной, так и незаконной деятельности, в некоторых случаях посредством организованной преступности и, в частности, торговли людьми. Одним из самых важных членов организации был известный нигерийский ди-джей, который был арестован, когда он возвращался из своей страны, где он записывал музыкальное видео. Его главная роль заключалась в том, чтобы передать жертв в Испанию и организовать сексуальную эксплуатацию в нескольких испанских провинциях.

Правоохранителями был проведен 41 обыск в Аликанте, Альмерии, Барселоне, Кантабрии, Мадриде, Малаге, Мурсии, Наварре, Севилье, Толедо и Бискайе в Испании и Манчестере, Великобритания. Банковские счета, используемые организацией для отмывания более 300 тыс. евро от незаконной деятельности, были заблокированы. Всего было проведено 89 арестов и 39 жертв были спасены.

В ходе следствия Европол использовал своего агента на территории Испании.

Напомним, в 2017 году Министерство социальной политики Украины предоставило статус жертв торговцев людьми 195 людям. Об этом во время презентации результатов работы по противодействию торговле людьми в Украине в 2017 году рассказала посол США в Украине Мари Йованович.