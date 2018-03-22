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В ЄС ліквідували медународне угруповання торговців людьми: 89 затриманих

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 15:17
Фото: у ЄС ліквідували банду торговців людьми (колаж РБК-Україна)
Фото: у ЄС ліквідували банду торговців людьми (колаж РБК-Україна)

Поліції вдалося врятувати 39 жертв

Поліція Іспанії спільно з Національним агентством щодо заборони торгівлі людьми (NAPTIP) Нігерії та Національним агентством з злочинності Великобританії (NCA) припинила діяльність міжнародного організованого угруповання, яке займалося торгівлею людьми. Про це йдеться в повідомленні Європолу.

Як повідомляється, знищена організована злочинна група була пов'язана з братством EIYE, яке відоме як одне з найвпливовіших братств в Нігерії. Ця конкретна кримінальна мережа була активною у багатьох державах-членах співдружності і переправляла своїх жертв з Нігерії до Європи через Лівію та Італію.

Розслідування почалося, коли одна з неповнолітніх потерпілих подала скаргу в поліцію. У своїй заяві потерпіла повідомила, що в Нігерії її примусили до торгівлі людьми з допомогою вуду-загроз. В Іспанії жінки містилися в убогих умовах в печерних будинках в Альмерії, де вони експлуатувалися в якості повій, щоб погасити заборгованість в розмірі 30 тис. євро, яку вони зобов'язані злочинної організації.

Відомо, що братство, до якого належали злочинці, діє в підпільних групах по всьому світу, фінансуючи братство в Нігерії за рахунок як законної, так і нелегальної діяльності, в деяких випадках за допомогою організованої злочинності і, зокрема, торгівлі людьми. Одним з найважливіших членів організації був відомий нігерійський ді-джей, який був заарештований, коли він повертався зі своєї країни, де він записував музичне відео. Його головна роль полягала в тому, щоб передати жертв в Іспанію і організувати сексуальну експлуатацію у кількох іспанських провінціях.

Правоохоронцями було проведено 41 обшук у Аліканте, Альмерії, Барселоні, Кантабрії, Мадриді, Малазі, Мурсії, Наваррі, Севільї, Толедо та Бискайе в Іспанії і Манчестері, Великобританія. Банківські рахунки, які використовуються організацією для відмивання понад 300 тис. євро від незаконної діяльності, були заблоковані. Всього було проведено 89 арештів і 39 жертв були врятовані.

У ході слідства Європол використовував свого агента на території Іспанії.

Нагадаємо, в 2017 році Міністерство соціальної політики України надало статус жертв торговців людьми 195 людям. Про це під час презентації результатів роботи з протидії торгівлі людьми в Україні у 2017 році розповіла посол США в Україні Марі Йованович.

Викриття злочинів торгівлі людьми у зросли 5 разів за рік У 2017 році виявлено 346 фактів торгівлі людьми, - Князєв
Теги: Европол, торговля людьми, группировка
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