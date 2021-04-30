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ЕС и кредиторы обеспокоены увольнением Коболева. Хотят подтверждения курса на реформы

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 17:45
ЕС и кредиторы обеспокоены увольнением Коболева. Хотят подтверждения курса на реформы Фото: экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев (facebook.com/andriy kobolyev)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) обеспокоены увольнением Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Кредиторы хотят, чтобы Украина подтвердила курс на реформы.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

В частности, в нем говорится, что ЕС и кредиторы серьезно обеспокоены последними событиями в НАК с временным прекращением полномочий наблюдательного совета для увольнения Коболева.

"Мы призываем руководство Украины, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления", - говорится в документе.

Они отмечают, что в последние годы Украина достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в госсекторе. Но на сегодня есть критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс.

"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Кабинете министров отвергли обвинения в нелегитимности увольнения Коболева. Там заявили, что придерживались установленной процедуры.

Также сообщалось, что в правительстве не ждали негативной реакции МВФ на это кадровое решение.

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