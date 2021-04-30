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ЄС і кредитори стурбовані звільненням Коболєва. Хочуть підтвердження курсу на реформи

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 17:45
ЄС і кредитори стурбовані звільненням Коболєва. Хочуть підтвердження курсу на реформи Фото: екс-голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв (facebook.com/andriy kobolyev)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку( ЄБРР), Європейський інвестиційний банк( ЄІБ), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) стурбовані звільненням Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Кредитори хочуть, щоб Україна підтвердила курс на реформи.

Про це йдеться в їх спільній заяві.

Зокрема, в неї йдеться про те, що ЄС і кредитори серйозно стурбовані останніми подіями в НАК з тимчасовим припиненням повноважень наглядової ради для звільнення Коболєва.

"Ми закликаємо керівництво України, щоб критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах приймалися в повній відповідності з принципами визнаних стандартів корпоративного управління", - йдеться в документі.

Вони відзначають, що в останні роки Україна досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління в держсекторі. Але на сьогодні є критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес.

"Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, які допоможуть країні вийти з кризи і реалізувати свій потенціал", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів відкинули звинувачення в нелегітимності звільнення Коболєва. Там заявили, що дотримувалися встановленої процедури.

Також повідомлялося, що в уряді не чекали негативної реакції МВФ на це кадрове рішення.

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