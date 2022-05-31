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ЕС до конца года сократит импорт российской нефти на 92%, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%. Этому будет способствовать эмбарго на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Евросоюзу удалось согласовать шестой пакет санкций против России, в который попали более 80 физических лиц, три телеканала и "Сбербанк".

Он также приветствовал введение эмбарго на нефть, которое "до конца 2022 года на 92%" сократит поставки. По его словам, это "очень структурное" решение, которое коренным образом изменит европейскую экономику.

Напомним, сегодня Евросоюз согласовал эмбарго на российскую нефть, но освободил от ограничений Венгрию, которая выступала против ограничения поставок по трубопроводам.

Тем временем украинская сторона уже призвала ЕС готовить седьмой пакет санкций против России.

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Российская ФедерацияЭммануэль МакронНефтьСанкции против России