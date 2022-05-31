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ЄС до кінця року скоротить імпорт російської нафти на 92%, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз до кінця 2022 року скоротить імпорт російської нафти на 92%. Цьому сприятиме ембарго на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, Євросоюзу вдалося узгодити шостий пакет санкцій проти Росії, в який потрапили понад 80 фізичних осіб, три телеканали і "Сбербанк".

Він також привітав введення ембарго на нафту, яке "до кінця 2022 року на 92%" скоротить поставки. За його словами, це "дуже структурне" рішення, яке докорінно змінить європейську економіку.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз погодив ембарго на російську нафту, але звільнив від обмежень Угорщину, яка виступала проти обмеження поставок трубопроводами.

Тим часом українська сторона вже закликала ЄС готувати сьомий пакет санкцій проти Росії.

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Російська ФедераціяЕммануель МакронНафтаСанкції проти Росії